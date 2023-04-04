ПВК "Вагнера" зазнає нищівних втрат біля Бахмута, - Білий дім

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Білого дому, яку навів журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін у Twitter.

Він зауважив, що ПВК "Вагнера" не шкодує своїх бійців і "фактично кидає їх у м’ясорубку".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія прагне спонсорувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії (ПВК), щоб зрештою замінити групу "Вагнера" у її важливій бойовій ролі в Україні.

У січні британська розвідка повідомляла, що чисельність групи "Вагнер" на російсько-українському фронті сягала 50 тисяч осіб. Частково група фінансується за рахунок корупції при держзамовленнях.

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