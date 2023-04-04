RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЧВК "Вагнера" несет сокрушительные потери возле Бахмута, - Белый дом

Фото: ЧВК "Вагнера" терпит сокрушительные потери возле Бахмута (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки видят, что бойцы ЧВК "Вагнера" несут сокрушительные потери на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Белого дома, которое привел журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter.

Он отметил, что ЧВК "Вагнера" не жалеет своих бойцов и "фактически бросает их в мясорубку".

"

В Белом доме считают, что

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании (ЧВК), чтобы наконец заменить группу "Вагнера" в ее важной боевой роли в Украине.

В январе британская разведка сообщала, что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. Частично группа финансируется за счет коррупции при госзаказах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белый домВойна России против УкраиныВагнеровцы