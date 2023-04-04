ЧВК "Вагнера" несет сокрушительные потери возле Бахмута, - Белый дом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Белого дома, которое привел журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter.

Он отметил, что ЧВК "Вагнера" не жалеет своих бойцов и "фактически бросает их в мясорубку".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании (ЧВК), чтобы наконец заменить группу "Вагнера" в ее важной боевой роли в Украине.

В январе британская разведка сообщала, что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. Частично группа финансируется за счет коррупции при госзаказах.

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