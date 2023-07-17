ua ru
Пн, 17 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ПВК "Вагнера" відправила до ЦАР кілька сотень бойовиків

Новость на русском →
Понеділок 17 липня 2023 00:27
ПВК "Вагнера" відправила до ЦАР кілька сотень бойовиків Фото: ПВК "Вагнера" відправила до ЦАР кілька сотень бойовиків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

До столиці ЦАР, міста Бангі, в рамках ротації прибуло кілька сотень найманців ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Співдружності офіцерів за міжнародну безпеку".

Влада США пов'язує цю організацію з діяльністю бойовиків ПВК "Вагнера" в Африці.

"До Бангі прибув черговий борт з інструкторами для роботи в Центральноафриканській Республіці. Планова ротація триває", - йдеться у повідомленні.

Стверджується, що найманці ПВК нібито надають допомогу військовим збройних сил ЦАР та правоохоронцям республіки напередодні референдуму 30 липня. На початку липня ПВК "Вагнера" вивела із ЦАР сотні своїх бійців.

Після бунту керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина передбачалося, що найманці можуть залишити країни Африки. Влада ЦАР говорила, що у разі їхнього відходу прийме будь-яку іншу групу із забезпечення безпеки від Росії.

Передислокація бойовиків ПВК "Вагнера" до Білорусі

Після невдалого бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина частину його найманців обіцяли перемістити до Білорусі. Туди ж мав прибути і він сам.

Протягом кількох тижнів не було жодного офіційного підтвердження передислокації "вагнерівців". Лише 14 липня у мережі з'явилися кадри Пригожина у наметовому містечку.

А ось 15 липня у мережі почала з'являтися інформація про те, що перша колона вагнерівців приїхала до Білорусі, навіть відповідне відео було опубліковано у соцмережах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВК Вагнера ЦАР
NEWS
Страховка від блекауту. Як вибрати зарядну станцію для дому
Страховка від блекауту. Як вибрати зарядну станцію для дому
DAILY
Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України