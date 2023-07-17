ПВК "Вагнера" відправила до ЦАР кілька сотень бойовиків

До столиці ЦАР, міста Бангі, в рамках ротації прибуло кілька сотень найманців ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Співдружності офіцерів за міжнародну безпеку".

Влада США пов'язує цю організацію з діяльністю бойовиків ПВК "Вагнера" в Африці.

"До Бангі прибув черговий борт з інструкторами для роботи в Центральноафриканській Республіці. Планова ротація триває", - йдеться у повідомленні.

Стверджується, що найманці ПВК нібито надають допомогу військовим збройних сил ЦАР та правоохоронцям республіки напередодні референдуму 30 липня. На початку липня ПВК "Вагнера" вивела із ЦАР сотні своїх бійців.

Після бунту керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина передбачалося, що найманці можуть залишити країни Африки. Влада ЦАР говорила, що у разі їхнього відходу прийме будь-яку іншу групу із забезпечення безпеки від Росії.

Передислокація бойовиків ПВК "Вагнера" до Білорусі

Після невдалого бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина частину його найманців обіцяли перемістити до Білорусі. Туди ж мав прибути і він сам.

Протягом кількох тижнів не було жодного офіційного підтвердження передислокації "вагнерівців". Лише 14 липня у мережі з'явилися кадри Пригожина у наметовому містечку.

А ось 15 липня у мережі почала з'являтися інформація про те, що перша колона вагнерівців приїхала до Білорусі, навіть відповідне відео було опубліковано у соцмережах.