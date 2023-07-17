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ЧВК "Вагнера" отправила в ЦАР несколько сотен боевиков

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Понедельник 17 июля 2023 00:27
ЧВК "Вагнера" отправила в ЦАР несколько сотен боевиков Фото: ЧВК "Вагнера" отправила в ЦАР несколько сотен боевиков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В столицу ЦАР, город Банги, в рамках ротации прибыло несколько сотен наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Содружества офицеров за международную безопасность".

Власти США связывают эту организацию с деятельностью боевиков ЧВК "Вагнера" в Африке.

"В Банги прибыл очередной борт с инструкторами для работы в Центральноафриканской Республике. Плановая ротация продолжается", - говорится в сообщении.

Утверждается, что наемники ЧВК якобы оказывают помощь военным вооруженных сил ЦАР и сотрудникам правоохранительных органов республики в преддверии референдума 30 июля. В начале июля ЧВК "Вагнера" вывела из ЦАР сотни своих бойцов.

После бунта руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина предполагалось, что наемники могут покинуть страны Африки. Власти ЦАР говорили, что в случае их ухода примут любую другую группу по обеспечению безопасности от России.

Передислокация боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларусь

После неудачного бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его наемников обещали переместить в Беларусь. Туда же должен был прибыть и он сам.

В течение нескольких недель не было никакого официального подтверждения передислокации "вагнеровцев". Лишь 14 июля в сети появились кадры Пригожина в палаточном городке.

А вот 15 июля в сети начала появляться информация о том, что первая колонна вагнеровцев приехала в Беларусь, даже соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

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ЧВК Вагнера ЦАР
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