ПВК "Вагнера" почала набір "ополченців" в прикордонних з Україною областях, - росЗМІ

ПВК "Вагнер" почала набирати "ополченців" у двох прикордонних з Україною областях для їх нібито "захисту". Утримуватимуться такі "центри народного ополчення" регіональним бізнесом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання 7х7 .

Засновник групи російських найманців Євген Пригожин заявив, що регіональний бізнес щотижня відправлятиме чверть працівників на "службу в окопах". На його думку, "центри народного ополчення" складатимуться з першої лінії, яка лежить на жителях регіону.

Тим часом група "Вакансії в ПВК "Вагнера" вже почала набирати кандидатів.

"Про створення таких "центрів народного ополчення" стало відомо ще в жовтні. У Бєлгородській області представники ПВК "Вагнеар" уже почали зводити протитанкові споруди за типом "зубів дракона", - пише видання.