ISW: Пригожин має зв'язки в ближньому колі Путіна

Засновник групи російських найманців Євген Пригожин отримує дедалі більше впливу на території РФ. Аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що має популярність у певних колах.

"У нього, очевидно, є зв'язки в ближньому колі Путіна. Washington Post повідомляла, що він був одним із тих, хто висловлював сумніви щодо прогресу "спеціальної військової операції" безпосередньо Путіну, і це дуже важливо", - сказала вона.

За її словами, Пригожин також має доступ до російських медіа, які щільно контролюються федеральною владою. Він має можливість публікувати статті про себе на РІА ФАН, наприклад.

Аналітик ISW вважає, що Пригожин позиціонує себе як впливового лідера, впливового воєначальника. "Він все більше розмовляє з російськими медіа. У нього є аудиторія в Телеграмі. У нього є можливість прямо звертатися до російських політиків через свої публічні заяви. до "повномасштабного протистояння з НАТО" тощо", - зазначила вона.

"Тобто, Пригожин намагається стати впливовою фігурою в російському суспільстві. І він має можливості впливати через контроль над вагнерівцями, які за багатьма російськими оцінками є єдиним формуванням, якому вдається певним чином продовжувати наступ замість того, щоб сидіти в обороні. Це дає йому певний авторитет, тому що Путіну потрібно, щоб його війська продовжували воювати у Донецькій області", - додала Степаненко.