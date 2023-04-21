ПВК "Вагнера" дають зброю СШР, які борються за владу в Судані, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Супутникові знімки показують активність літаків ІЛ-76, що курсують між базами групи "Вагнера" на кордоні з Лівією, де територію контролює проросійський лівійський генерал Халіф Хафтар.

Джерела видання зазначають, що Хафтар підтримує СШР, хоча і не приймає чиюсь сторону. В матеріалі йдеться, що активність на авіабазах почалась ще 13 квітня і продовжувалась мінімум до 19 квітня.

"Згідно з регіональними та суданськими джерелами, у той день Росія передала ракети класу "земля-повітря" на позиції ополченців Дагало (лідера СШР, - ред.) на північному заході Судану", - пише CNN.