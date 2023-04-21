ПВК "Вагнера" дають зброю СШР, які борються за владу в Судані, - CNN

Російська приватна військова компанія "Вагнера" забезпечує Сили швидкого реагування Судану ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Супутникові знімки показують активність літаків ІЛ-76, що курсують між базами групи "Вагнера" на кордоні з Лівією, де територію контролює проросійський лівійський генерал Халіф Хафтар.
Джерела видання зазначають, що Хафтар підтримує СШР, хоча і не приймає чиюсь сторону. В матеріалі йдеться, що активність на авіабазах почалась ще 13 квітня і продовжувалась мінімум до 19 квітня.
"Згідно з регіональними та суданськими джерелами, у той день Росія передала ракети класу "земля-повітря" на позиції ополченців Дагало (лідера СШР, - ред.) на північному заході Судану", - пише CNN.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Сили швидкого реагування співпрацюють з групою "Вагнера". Вони мають спільне підприємство Meroe Gold з видобутку корисних копалин, зокрема золота.
Крім цього, вчора стало відомо, що Пентагон розміщує військовий контингент у Джибуті в очікуванні потенційної місії з евакуації персоналу посольства США в Судані.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.