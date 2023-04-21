ЧВК "Вагнера" дают оружие СБР, борющиеся за власть в Судане, - CNN

Российская частная военная компания "Вагнера" обеспечивает Силы быстрого реагирования Судана ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Спутниковые снимки показывают активность самолетов ИЛ-76, курсирующих между базами группы Вагнера на границе с Ливией, где территорию контролирует пророссийский ливийский генерал Халиф Хафтар.
Источники издания отмечают, что Хафтар поддерживает СБР, хотя и не принимает чью-либо сторону. В материале говорится, что активность на авиабазах началась еще 13 апреля и продолжалась минимум до 19 апреля.
"Согласно региональным и суданским источникам, в тот день Россия передала ракеты классу "земля-воздух" на позиции ополченцев Дагало (лидера СБР, - ред.) на северо-западе Судана", - пишет CNN.
Напомним, ранее РБК-Украина писала, что Силы быстрого реагирования сотрудничают с группой "Вагнера". Они имеют совместное предприятие Meroe Gold по добыче полезных ископаемых, в частности, золота.
Кроме того, вчера стало известно, что Пентагон размещает военный контингент в Джибуте в ожидании потенциальной миссии по эвакуации персонала посольства США в Судане.
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