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ПВК Шойгу вербує ув'язнених для формування резерву "гарматного м'яса", - ISW

Фото: міністр оборони РФ Сергій Шойгу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Рішення Міноборони Росії вербувати ув'язнених є показником того, що Кремль прагне використовувати засуджених для майбутніх атак "людської хвилі" подібно до угрупування "Вагнера", попри обмежену боєздатність засуджених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов створюють резерв гарматного м'яса засуджених, яким вони могли б безпосередньо управляти через власні приватні військові компанії.

Аналітики вважають, що інтеграція Міноборони Росії сил засуджених у формування ЛНР може свідчити про те, що російські воєначальники намагаються уникнути перебудови деяких своїх звичайних частин для пристосування до них недостатньо підготовлених ув'язнених.

ISW фіксував випадки поганого поводження з російськими проксі-озброєними формуваннями з боку звичайних збройних сил Росії, і російське командування, можливо, прагнуло не порушувати моральний дух підрозділу, інтегруючи засуджених.

Вербування ув'язнених Міноборони Росії восени 2022 року також може збігтися з посиленням критики з боку засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Пригожин почав публічно нападати на російських воєначальників на початку жовтня, і втручання Міноборони Росії в його схему вербування, можливо, викликало деякі з цих невдоволень з боку звичайних російських військових та бюрократії Міноборони

Багато хто в Москві почав побоюватися Пригожина і великої організованої злочинної групи найманців і вбивць, зазначають експерти.

Нагадаємо, раніше власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що більше не вербуватиме ув'язнених на війну проти України.

Проте аналітики ISW вважають, що Пригожин посилить вербування, щоб збільшити вплив у Росії.

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Сергей ШойгуПВК Вагнера