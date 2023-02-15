ЧВК Шойгу вербует заключенных для формирования резерва "пушечного мяса", - ISW

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов создают резерв пушечного мяса осужденных, которым они могли бы напрямую управлять через собственные частные военные компании.

Аналитики считают, что интеграция Минобороны России сил осужденных в формирования "ЛНР" может свидетельствовать о том, что российские военачальники пытаются избежать перестройки некоторых своих обычных частей для приспособления к ним недостаточно подготовленных заключенных.

ISW фиксировал случаи плохого обращения с российскими прокси-вооруженными формированиями со стороны обычных вооруженных сил России, и российское командование, возможно, стремилось не нарушать моральный дух подразделения, интегрируя осужденных.

Вербовка заключенных Минобороны России осенью 2022 года также может совпасть с усилением критики со стороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Пригожин начал публично нападать на российских военачальников в начале октября, и вмешательство Минобороны России в его схему вербовки, возможно, вызвало некоторые из этих недовольств со стороны обычных российских военных и бюрократии Минобороны

Многие в Москве начали опасаться Пригожина и растущей крупной организованной преступной группы наемников и убийц, отмечают эксперты.

Напомним, ранее владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что больше не будет вербовать заключенных на войну против Украины.

Однако аналитики ISW считают, что Пригожин усилит вербовку, чтобы увеличить влияние в России.

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