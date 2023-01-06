"Помилування" ув'язнених. Пригожин хоче збільшити вербування та свій вплив, - ISW

Фінансист "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що ув'язнених, які приєдналися до "ПВК", помилували у спробі збільшити свій вплив і політичну владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

ISW не зафіксував жодного офіційного коментаря джерела в російському уряді про те, чи справді ув'язнені з "Вагнера" отримали ці помилування.

Пригожин, ймовірно, оприлюднив видачу документів про помилування, щоб відобразити цей вплив на підтримку зусиль, що продовжуються, спрямованих на те, щоб уявити себе центральною фігурою в ультранаціоналістичній провоєнній спільноті. Створюючи враження, що Пригожин присвоює собі громадське визнання за "помилування" цих злочинців, він ризикує здатися тим, що присвоює собі повноваження, які насправді має тільки президент РФ Володимир Путін, заявили аналітики.

Пригожин також, ймовірно, оприлюднив "помилування", щоб посилити поточне вербування ув'язнених і заспокоїти тих, хто вже приєднався.

"Вагнеру, ймовірно, необхідно поповнити свої сили після важких втрат, в основному колишніх в'язнів, і Пригожин, ймовірно, оприлюднив "помилування", щоб посилити кампанію з вербування в російських в'язницях", - наголошують експерти.

Раніше американське видання The Hill вказувало, що за оцінками Білого дому, нині в Україні воюють 50 тисяч найманців "ПВК Вагнер", включаючи 10 тисяч контрактників та 40 тисяч засуджених із російських в'язниць.

РБК-Україна писала, який у Пригожина вплив на Путіна і навіщо йому війна в Україні.

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