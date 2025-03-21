Путівник для водіїв: як адаптуватися до лівостороннього руху

Неважливо, чи це буде прокатне авто, чи службова машина – поїздки по лівій стороні дороги будуть цілком вдалими і безпечними, якщо бути уважним і дотримуватись кількох простих правил.

Коли всі їдуть по лівій стороні

Насправді для українського водія – акуратного і з достатнім водійським досвідом в цілому – цілком реально повністю пристосуватись до лівостороннього руху за день-два. Так, перші кілька годин за кермом будуть найбільш напруженими, але вже увечері першого дня ви помітите, що деякі суто "праворульні" дії виконуються автоматично. Проте, аж до самого повернення до дому не варто почуватись в чужій країні як удома.

А швидше призвичаїтись до лівостороннього руху і зробити поїздки більш безпечними і спокійними допоможуть такі правила:

Обживіться за кермом. Ще до першого виїзду з парковки слід освоїтися за кермом, розташованим з правого боку салону. Потренуйтесь у перемиканні передач лівою рукою, навчіться не дивлячись затягувати стоянкове гальмо чи натискувати його кнопку, запам’ятайте, де знаходяться перемикачі поворотників та двірників – вони мають бути "переплутані" лише на суто японських машинах. Відпрацюйте переведення погляду з внутрішнього дзеркала заднього огляду на головне тепер для вас праве. Також доведеться навчитись по-новому визначати відстань до лівого переднього кута капота;

Надійний штурман. Принципово важливо мати надійного штурмана – людину чи гаджет, щоб ви не відволікались від нових для себе проблем ще й на навігацію. В ідеалі буде добре приготувати офлайн карти для смартфона, також не соромтеся скористатись старим добрим GPS-навігатором, який теж не потребуватиме грошей за інтернет-трафік. Майте на увазі, що правильна електронна карта буде підказувати вам, коли треба міняти ряди перед поворотами чи розв’язками;

Я тримаюсь ліворуч. Пересуваючись дорогами з лівостороннім рухом, важливо весь час пам’ятати про цю особливість і не перейти машинально на праву сторону – а така загроза є, адже всі роки вашої водійської практики ви їздили праворуч. Якщо ви не впевнені у своїй правильній орієнтації на дорозі, не буде зайвим промовляти собі час від часу щось типу: "тримаємось ліворуч, тримаємось ліворуч";

Беріть приклад. На перших порах у складних місцях є сенс триматись за іншими автомобілями: місцеві, рухаючись попереду, будуть показувати вам, як правильно повертати в потрібну смугу і головне – як в’їжджати на перехрестя з круговим рухом та з’їжджати з нього;

Увага на кільці. Перехрестя з круговим рухом – чи не найскладніше, що чекає на вас у праворульній країні. При в’їзді на кільце перший погляд має бути не наліво, як удома, а направо –найближча до вас загроза рухається звідти;

Перешкода праворуч. Не дуже зрозуміло чому так, але правило перешкоди праворуч встановлено і в деяких країнах з лівостороннім рухом. Тому перед відрядженням чи поїздкою на відпочинок в ту чи іншу країну обов’язково з’ясуйте усі особливості тамтешніх ПДР. Достовірну інформацію шукайте на сайті посольства зазначеної держави;

Дорожні знаки і розмітка. Зазвичай і знаки, і розмітка будуть аналогічні українським, але пам’ятайте, що "ваші" знаки треба шукати на лівому узбіччі.

Коротко

Розпочинаючи поїздки у країні з лівостороннім рухом, пригадайте свої перші виїзди на дорогу після закінчення автошколи – і налаштуйте себе на ту саму хвилю. Забудьте про свій багаторічний досвід за кермом, все робіть як уперше, обдумано і неквапливо. Не звертайте уваги на сигнали нетерплячих місцевих водіїв, яким ви будете заважати – нехай вас втішає те, що цього разу ви освоїтеся на дорозі набагато швидше, ніж на початку своєї водійської кар’єри.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Motor.