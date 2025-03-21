Путеводитель для водителей: как адаптироваться к левостороннему движению

Неважно, будет ли это прокатное авто или служебная машина - поездки по левой стороне дороги будут вполне удачными и безопасными, если быть внимательным и соблюдать несколько простых правил.

Когда все едут по левой стороне

На самом деле для украинского водителя - аккуратного и с достаточным водительским опытом в целом - вполне реально полностью приспособиться к левостороннему движению за день-два. Да, первые несколько часов за рулем будут наиболее напряженными, но уже вечером первого дня вы заметите, что некоторые чисто "праворульные" действия выполняются автоматически. Однако, до самого возвращения домой не стоит чувствовать себя в чужой стране как дома.

А быстрее привыкнуть к левостороннему движению и сделать поездки более безопасными и спокойными помогут такие правила:

Обживитесь за рулем. Еще до первого выезда с парковки следует освоиться за рулем, расположенным с правой стороны салона. Потренируйтесь в переключении передач левой рукой, научитесь не глядя затягивать стояночный тормоз или нажимать его кнопку, запомните, где находятся переключатели поворотников и дворников - они должны быть "перепутаны" только на сугубо японских машинах. Отработайте перевод взгляда с внутреннего зеркала заднего вида на главное теперь для вас правое. Также придется научиться по-новому определять расстояние до левого переднего угла капота;

Надежный штурман. Принципиально важно иметь надежного штурмана - человека или гаджет, чтобы вы не отвлекались от новых для себя проблем еще и на навигацию. В идеале будет хорошо приготовить офлайн карты для смартфона, также не стесняйтесь воспользоваться старым добрым GPS-навигатором, который тоже не потребует денег за интернет-трафик. Имейте в виду, что правильная электронная карта будет подсказывать вам, когда надо менять ряды перед поворотами или развязками;

Я держусь левой стороны. Передвигаясь по дорогам с левосторонним движением, важно все время помнить об этой особенности и не перейти машинально на правую сторону - а такая угроза есть, ведь все годы вашей водительской практики вы ездили справа. Если вы не уверены в своей правильной ориентации на дороге, не будет лишним проговаривать себе время от времени что-то типа: "держимся слева, держимся слева";

Берите пример с других. На первых порах в сложных местах есть смысл держаться за другими автомобилями: местные, двигаясь впереди, будут показывать вам, как правильно поворачивать в нужную полосу и главное - как въезжать на перекресток с круговым движением и съезжать с него;

Внимание на кольце. Перекресток с круговым движением - едва ли не самое сложное, что ждет вас в праворульной стране. При въезде на кольцо первый взгляд должен быть не налево, как дома, а направо - ближайшая к вам угроза движется оттуда;

Препятствие справа. Не очень понятно почему так, но правило препятствия справа установлено и в некоторых странах с левосторонним движением. Поэтому перед командировкой или поездкой на отдых в ту или иную страну обязательно выясните все особенности тамошних ПДД. Достоверную информацию ищите на сайте посольства указанного государства;

Дорожные знаки и разметка. Обычно и знаки, и разметка будут аналогичны украинским, но помните, что "ваши" знаки надо искать на левой обочине.

Коротко

Начиная поездки в стране с левосторонним движением, вспомните свои первые выезды на дорогу после окончания автошколы - и настройте себя на ту же волну. Забудьте о своем многолетнем опыте за рулем, все делайте как в первый раз, обдуманно и неторопливо. Не обращайте внимания на сигналы нетерпеливых местных водителей, которым вы будете мешать - пусть вас утешает то, что в этот раз вы освоитесь на дороге гораздо быстрее, чем в начале своей водительской карьеры.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Motor.