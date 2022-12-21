Путіну знову привиділася війна з НАТО: тепер "з усіма країнами"

"Добре відомо, що сьогодні проти Росії активно використовується військовий потенціал та можливості практично всіх основних країн НАТО", - сказав Путін.

Зазанчимо, що у Росії влада виправдовує свою слабкість на полі бою тим, що нібито воює не із ЗСУ, а з силами НАТО.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно американський конгресмен Адам Кінзінгер висвітлив сценарій, за яким, на його думку, навіть якщо дійсно почалася війна РФ з НАТО, то країни Альянсу перемогли росіян всього за три дні.

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