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Путину снова померещилась война с НАТО: теперь "со всеми странами"

Фото: Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российский диктатор в очередной раз пофантазировал, что Россия якобы не воюет против Украины, а ведет ее с НАТО. На этот раз он жалуется, что "против него практически все страны Альянса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ, которые цитируют слова главы Кремля во время его выступления на коллегии Минобороны РФ.

"Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО", - сказал Путин.

Отметим, что в России власти оправдывают свою слабость на поле боя тем, что якобы воюют не с ВСУ, а с силами НАТО.

Напомним, что совсем недавно американский конгрессмен Адам Кинзингер очертил сценарий, по которому, по его мнению, даже если действительно началась война РФ с НАТО, то страны Альянса победили россиян всего за три дня.

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