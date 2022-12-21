Путину снова померещилась война с НАТО: теперь "со всеми странами"

"Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО", - сказал Путин.

Отметим, что в России власти оправдывают свою слабость на поле боя тем, что якобы воюют не с ВСУ, а с силами НАТО.

Напомним, что совсем недавно американский конгрессмен Адам Кинзингер очертил сценарий, по которому, по его мнению, даже если действительно началась война РФ с НАТО, то страны Альянса победили россиян всего за три дня.

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