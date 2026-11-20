Під час спілкування з журналістами Дональд Трамп зазначив, що російському диктатору зараз начебто "непросто" через затяжну війну проти України, яка, за початковими розрахунками Москви, мала завершитися за один день.

Коментуючи запитання про те, чи вважає він Путіна другом Америки з огляду на близькість Росії до Ірану, глава Білого дому розмежував власну позицію та позицію держави.

"Я не можу говорити від імені Америки. Щодо мене, то в мене з Путіним дуже хороші стосунки", - заявив Трамп.