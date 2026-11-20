Російськону диктатору Володимиру Путіну зараз нібито "нелегко", оскільки він веде війну, яка мала тривати лише день.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію лідера США щодо результатів перемовин у Китаї.
Під час спілкування з журналістами Дональд Трамп зазначив, що російському диктатору зараз начебто "непросто" через затяжну війну проти України, яка, за початковими розрахунками Москви, мала завершитися за один день.
Коментуючи запитання про те, чи вважає він Путіна другом Америки з огляду на близькість Росії до Ірану, глава Білого дому розмежував власну позицію та позицію держави.
"Я не можу говорити від імені Америки. Щодо мене, то в мене з Путіним дуже хороші стосунки", - заявив Трамп.
Нагадаємо, що 19 листопада президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели зустріч у китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС.
Під час переговорів очільник Білого дому публічно назвав главу Кремля своїм "другом" і висловив сподівання, що їхня зустріч принесе "багато чудового".
Згодом Трамп також заступився за Путіна через ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду (МКС).
Американський лідер заявив, що суд "вийшов з-під контролю", має "фальшиву владу" і не може заарештовувати керівників держав.
Водночас президент України Володимир Зеленський дорікнув Трампу за слова про "дружбу" з Путіним.
Глава держави наголосив, що для українців і більшості людей у світі російський диктатор є вбивцею, який щодня атакує цивільних та критичну інфраструктуру, а подібні компліменти лише змушують Кремль почуватися безкарним і продовжувати агресію.