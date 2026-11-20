Президент США Дональд Трамп сам вирішуватиме, як йому називати російського диктатора, але для України він убивця.

"Президенту Трампу вирішувати, як називати Путіна. І, звичайно, для нас він ворог. І, звичайно, для нас він убивця. І я думаю, що здебільшого для людей у світі він убивця, тому що він убиває. До речі, він убиває щодня і щоночі", - сказав глава держави.

Президент наголосив, що російський диктатор також убивця цивільних. Він додав, що зараз, після того як цього року Росія не досягла успіху на полі бою, окупанти провалили дві наступальні операції.

"І саме тому вони вирішили вбивати цивільних, масово атакувати нашу інфраструктуру, критичну інфраструктуру, усі мости, усі залізничні станції. І все інше - школи, церкви", - заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що з цієї причини, коли про Путіна говорять, "як про колегу, друга чи щось подібне", він не відчуває, що він убивця.

"Він не відчуває достатнього тиску. Я не знаю, це для нього червоне світло чи зелене світло, щоб продовжувати, але це його не зупиняє. Тож він відчуває, що може продовжувати", - пояснив президент.