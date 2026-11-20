Во время общения с журналистами Дональд Трамп отметил, что российскому диктатору сейчас вроде бы "непросто" из-за затяжной войны против Украины, которая, по начальным расчетам Москвы, должна была завершиться за один день.

Комментируя вопрос о том, считает ли он Путина другом Америки, учитывая близость России к Ирану, глава Белого дома разграничил собственную позицию и позицию государства.

"Я не могу говорить от имени Америки. Что касается меня, то у меня с Путиным очень хорошие отношения", - заявил Трамп.