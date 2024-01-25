Путіну у війні найбільше користі принесла концепція "неескалації", - Кулеба

Україна отримувала певну оборонну допомогу від держав-партенрів зі значною затримкою через концепцію "не ескалації" триваючої російської широкомасштабної війни. Це досить сильно зіграло на руку Кремлю.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на Foreign Affairs .

За словами чиновника, у цій війні "ніщо не принесло Путіну більшої користі, ніж концепція "неескалації".

"Це справді те, за що він має бути вдячний, тому що концепція "неескалації" затягувала ухвалення багатьох рішень", - зазначив Кулеба.

Міністр звернув увагу, що відповідні рішення щодо надання допомоги Україні країни Заходу "усе одно ухвалювали, але ми втратили час, втратили території та втратили життя".

На думку Кулеби, основною причиною військову агресію з боку Росії є "імперіалістичне мислення" Путіна.

"Він думає не тільки про Україну, він думає про відновлення сфер впливу, які його попередники встановили для російської імперії", - зазначив чиновник.

Висловлювання щодо ескалації та агресії РФ

Нагадаємо, днями глава МЗС Дмитро Кулеба закликав міністрів країн Європейського союзу надати Україні більше зброї, наголосивши, що кількість та дальність впливають на тривалість війни.

Перед тим, 16 січня, президент Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу у підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що за оцінками німецьких експертів, що збройне протистояння між Росією та НАТО можливе через п'ять-вісім років.

Додамо також, нещодавно керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.