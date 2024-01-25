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Путину в войне больше всего пользы принесла концепция "неэскалации", - Кулеба

Четверг 25 января 2024 21:42
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Путину в войне больше всего пользы принесла концепция "неэскалации", - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украина получала определенную оборонную помощь от государств-партнеров со значительной задержкой из-за концепции "не эскалации" продолжающейся российской широкомасштабной войны. Это очень сильно сыграло на руку Кремлю.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Affairs.

По словам чиновника, в этой войне "ничто не принесло Путину большей пользы, чем концепция "неэскалации".

"Это действительно то, за что он должен быть признателен, потому что концепция "неэскалации" затягивала принятие многих решений", - отметил Кулеба.

Министр обратил внимание, что соответствующие решения по оказанию помощи Украине страны Запада "все равно принимали, но мы потеряли время, потеряли территории и потеряли жизнь".

По мнению Кулебы, основной причиной военной агрессии со стороны России является "империалистическое мышление" Путина.

"Он думает не только об Украине, он думает о возобновлении сфер влияния, которые его предшественники установили для российской империи", - отметил чиновник.

Высказывания об эскалации и агрессии РФ

Напомним, на днях глава МИД Дмитрий Кулеба призвал министров стран Европейского союза предоставить Украине больше оружия, подчеркнув, что количество и дальность влияют на продолжительность войны.

Перед тем, 16 января, президент Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что по оценкам немецких экспертов, что вооруженное противостояние между Россией и НАТО возможно через пять-восемь лет.

Добавим также, что недавно руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

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