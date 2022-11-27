ua ru
Нд, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путіну не вдасться використати зиму як зброю, - Столтенберг

Новость на русском →
Берлін, Неділя 27 листопада 2022 07:15
Путіну не вдасться використати зиму як зброю, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенбрг (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президенту РФ Володимиру Путіну не вдасться використати зиму як зброю, щоб поставити Україну на коліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, яку цитує Welt.

Він сказав, що Кремль реагує на поразку у війні з великою жорстокістю.

"З настанням зими Москва почала бомбити енергопостачання України, щоб поставити країну навколішки. Путін намагається використати зиму як зброю. Але йому це не вдасться", - заявив Столтенберг.

Крім того, генсек зазначив, що НАТО високо оцінює попередні постачання Німеччини зброї Україні.

"Рішуча підтримка Німеччини має вирішальне значення. Німецькі системи ППО допоможуть захистити будинки, школи та лікарні від російських ракет. Постачання зброї з Німеччини рятують життя. Нам усім потрібно підтримувати та збільшувати нашу підтримку України", - сказав він.

Генсек НАТО анонсував, що на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка відбудеться 29-30 листопада у Бухаресті, звернеться до союзників із проханням збільшити нелетальну допомогу Україні. Таку як паливо, медичне забезпечення, зимове обладнання та засоби для боротьби з безпілотниками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єнс Столтенберг
NEWS
Не більше 5 годин. Киянам обіцяють зменшити тривалість відсутності світла
Не більше 5 годин. Киянам обіцяють зменшити тривалість відсутності світла
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України