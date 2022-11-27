Путину не удастся использовать зиму как оружие, - Столтенберг

Президенту РФ Владимиру Путину не удастся использовать зиму как оружие, чтобы поставить Украину на колени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, которого цитирует Welt .

Он сказал, что Кремль реагирует на поражение в войне с большой жестокостью.

"С наступлением зимы Москва начала бомбить энергоснабжение Украины, чтобы поставить страну на колени. Путин пытается использовать зиму как оружие. Но ему это не удастся", - заявил Столтенберг.

Кроме того, генсек отметил, что НАТО высоко оценивает предыдущие поставки Германии оружия Украине.

"Решительная поддержка Германии имеет решающее значение. Немецкие системы ПВО помогут защитить дома, школы и больницы от российских ракет. Поставки оружия из Германии спасают жизни. Нам всем нужно поддерживать и увеличивать нашу поддержку Украины", - сказал он.

Генсек НАТО анонсировал, что на встрече министров иностранных дел НАТО, которая состоится 29-30 ноября в Бухаресте, обратится к союзникам с просьбой увеличить нелетальную помощь Украине. Такую как топливо, медицинское обеспечение, зимнее оборудование и средств для борьбы с беспилотниками.

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