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Путину не удалось разделить НАТО и Запад, - Байден

Автор: Владимир Костырин

Президент США Джо Байден заявил, что руководитель Кремля Владимир Путин, начавший полномасштабную войну против Украины, просчитался в своих замыслах внести раздор в страны Запада и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter американского президента.

"Путин рассчитывал на разделенное НАТО, разделенный Запад и, откровенно говоря, на разделенную Америку. Но ничего из этого он не получил", - говорится в сообщении.

Также Байден отметил, что военная агрессия и террор не поможет руководителю РФ усилить свое влияние в геополитике.

"Мы не позволим автократам и потенциальным императорам диктовать направление миру", - подчеркивает президент США.

Ранее вице-президент США Камала Харрис предупредила, что вторжение России в Украину также угрожает демократии и безопасности во всей Европе.

Напомним, перед этим президент США Джо Байден поручил выделить еще 200 миллионов долларов на военную помощь Украине.

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