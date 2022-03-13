Путину не удалось разделить НАТО и Запад, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что руководитель Кремля Владимир Путин, начавший полномасштабную войну против Украины, просчитался в своих замыслах внести раздор в страны Запада и НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter американского президента.
"Путин рассчитывал на разделенное НАТО, разделенный Запад и, откровенно говоря, на разделенную Америку. Но ничего из этого он не получил", - говорится в сообщении.
Также Байден отметил, что военная агрессия и террор не поможет руководителю РФ усилить свое влияние в геополитике.
"Мы не позволим автократам и потенциальным императорам диктовать направление миру", - подчеркивает президент США.
Ранее вице-президент США Камала Харрис предупредила, что вторжение России в Украину также угрожает демократии и безопасности во всей Европе.
Напомним, перед этим президент США Джо Байден поручил выделить еще 200 миллионов долларов на военную помощь Украине.
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