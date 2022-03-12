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Байден поручил выделить еще 200 млн долларов на военную помощь Украине

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Вашингтон, Суббота 12 марта 2022 17:45
Байден поручил выделить еще 200 млн долларов на военную помощь Украине Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Президент США Джо Байден поручил выделить еще 200 млн долларов на военную помощь Украине. Сегодня он подписал соответствующий меморандум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Согласно документу, Байден делегировал госсекретарю Энтони Блинкену распорядиться от сокращении оборонных статей Министерства обороны США на сумму до 200 млн долларов для оказания помощи Украине.

Напомним, накануне Байден заявил, что хотел бы убедиться в том, что в Украине достаточно оружия для защиты от российского вторжения.

Также вчера стало известно, что Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, и американский президент обещал, что немедленно его подпишет.

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