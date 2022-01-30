Путину следует заботиться о своих гражданах, а не тратить миллионы на войну, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рекомендовал президенту РФ Владимиру Путину не тратить миллионы на войну. Российскому лидеру следует сконцентрироваться на повышении благосостояния своей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы изданию Vice News .

Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о том, что он сказал бы Путину при встрече, сказал: "Занимайтесь своими делами, заботьтесь о собственных людях".

Глава МИД добавил, что если Путин перестанет тратить миллионы на войны, кибератаки и создание военных угроз другим странам, и сконцентрируется на благосостоянии и будущем своей страны, то Россия была бы совсем другой.

"Куда лучшим местом для жизни, а у нас было бы меньше головной боли", - добавил Кулеба.

По его словам, сегодня Украина с партнерами работают над тем, чтобы предотвратить наихудший вариант развития событий. Министр отметил, что Путину нельзя позволить получить то, что он хочет, не переходя за "красные линии".