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Путину следует заботиться о своих гражданах, а не тратить миллионы на войну, - Кулеба

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Киев, Воскресенье 30 января 2022 15:55
Путину следует заботиться о своих гражданах, а не тратить миллионы на войну, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рекомендовал президенту РФ Владимиру Путину не тратить миллионы на войну. Российскому лидеру следует сконцентрироваться на повышении благосостояния своей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы изданию Vice News.

Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о том, что он сказал бы Путину при встрече, сказал: "Занимайтесь своими делами, заботьтесь о собственных людях".

Глава МИД добавил, что если Путин перестанет тратить миллионы на войны, кибератаки и создание военных угроз другим странам, и сконцентрируется на благосостоянии и будущем своей страны, то Россия была бы совсем другой.

"Куда лучшим местом для жизни, а у нас было бы меньше головной боли", - добавил Кулеба.

По его словам, сегодня Украина с партнерами работают над тем, чтобы предотвратить наихудший вариант развития событий. Министр отметил, что Путину нельзя позволить получить то, что он хочет, не переходя за "красные линии".

Напомним, ранее Путин поручил жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами обеспечить социальными выплатами.

Отметим, МИД Украины назвал поручение Путина гибридной провокацией и потребовал немедленного его отменить.

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Владимир Путин Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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