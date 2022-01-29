Путин поручил обеспечить соцвыплатами жителей ОРДЛО с паспортами России

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жителей оккупированного Донбасса социальными выплатами. Речь идет только о тех, у кого есть российские паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля .

В частности, сообщается, что Путин поручил российскому правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, которые проживают на оккупированном Донбассе, возможности подачи заявлений на получение социальных выплат и льгот без регистрации на территории России.

Также сообщается, что такие заявления будут подаваться через единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.