Путин поручил обеспечить соцвыплатами жителей ОРДЛО с паспортами России
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жителей оккупированного Донбасса социальными выплатами. Речь идет только о тех, у кого есть российские паспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.
В частности, сообщается, что Путин поручил российскому правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, которые проживают на оккупированном Донбассе, возможности подачи заявлений на получение социальных выплат и льгот без регистрации на территории России.
Также сообщается, что такие заявления будут подаваться через единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия может использовать массовую паспортизацию населения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей для вторжения в Украину под предлогом защиты своих граждан.
Отметим, после осенних выборов в Государственную думу в России говорили, что участие в голосовании якобы приняли более 150 000 жителей ОРДЛО.