Путіну слід піклуватися про своїх громадян, а не витрачати мільйони на війну, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба рекомендував президенту РФ Володимиру Путіну не витрачати мільйони на війну. Російському лідеру слід сконцентруватися на підвищенні добробуту своєї країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Куліби виданню Vice News.
Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання про те, що він сказав би Путіну при зустрічі, сказав: "Займайтеся своїми справами, дбайте про власних людей".
Глава МЗС додав, що якщо Путін перестане витрачати мільйони на війни, кібератаки і створення військових загроз іншим країнам, і сконцентрується на добробуті і майбутньому своєї країни, то Росія була б зовсім іншою.
"Куди кращим місцем для життя, а у нас було б менше головного болю", - додав Кулеба.
За його словами, сьогодні Україна з партнерами працюють над тим, щоб запобігти найгіршому варіанту розвитку подій. Міністр зазначив, що Путіну не можна дозволити отримати те, що він хоче, не переходячи за "червоні лінії".
Нагадаємо, раніше Путін доручив жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами забезпечити соціальними виплатами.
Зазначимо, МЗС України назвав доручення Путіна гібридною провокацією і зажадав негайного його скасувати.