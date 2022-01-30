ru ua
Нд, 30 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путіну слід піклуватися про своїх громадян, а не витрачати мільйони на війну, - Кулеба

Новость на русском →
Київ, Неділя 30 січня 2022 15:55
Путіну слід піклуватися про своїх громадян, а не витрачати мільйони на війну, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба рекомендував президенту РФ Володимиру Путіну не витрачати мільйони на війну. Російському лідеру слід сконцентруватися на підвищенні добробуту своєї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Куліби виданню Vice News.

Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання про те, що він сказав би Путіну при зустрічі, сказав: "Займайтеся своїми справами, дбайте про власних людей".

Глава МЗС додав, що якщо Путін перестане витрачати мільйони на війни, кібератаки і створення військових загроз іншим країнам, і сконцентрується на добробуті і майбутньому своєї країни, то Росія була б зовсім іншою.

"Куди кращим місцем для життя, а у нас було б менше головного болю", - додав Кулеба.

За його словами, сьогодні Україна з партнерами працюють над тим, щоб запобігти найгіршому варіанту розвитку подій. Міністр зазначив, що Путіну не можна дозволити отримати те, що він хоче, не переходячи за "червоні лінії".

Нагадаємо, раніше Путін доручив жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами забезпечити соціальними виплатами.

Зазначимо, МЗС України назвав доручення Путіна гібридною провокацією і зажадав негайного його скасувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Дмитро Кулеба
NEWS
Антибіотики в Україні продаватимуть лише за е-рецептом: коли саме і як їх отримати
Антибіотики в Україні продаватимуть лише за е-рецептом: коли саме і як їх отримати
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники