Путіну привиділася американська "окупація" Німеччини, Кореї та Японії

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив США в "окупації" Німеччини, Кореї та Японії. При цьому він заявив, що Вашингтон нібито слідкує за лідерами цих країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.
"США досі фактично окупують Німеччину, Японію, Республіку Корею та й інші країни. І при цьому цинічно називають їх рівноправними союзниками... А що це за співпраця така?" - сказав він.
Глава Кремля звинуватив США у нібито стеженні за керівниками Німеччини, Кореї та Японії. Диктатор заявив, що "встановлюються підслуховувальні пристрої не лише у службових, а й у житлових приміщеннях".
"Це справжня ганьба. Ганьба і для тих, хто це робить, і для тих, хто, як раби, мовчки і покірно ковтає це хамство", - сказав Путін.
Нагадаємо, що Володимир Путін сьогодні оголосив анексію окупованих територій України.
Детальніше про заяви Путіна можна дізнатися за посиланням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.