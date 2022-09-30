Путіну привиділася американська "окупація" Німеччини, Кореї та Японії

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив США в "окупації" Німеччини, Кореї та Японії. При цьому він заявив, що Вашингтон нібито слідкує за лідерами цих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

"США досі фактично окупують Німеччину, Японію, Республіку Корею та й інші країни. І при цьому цинічно називають їх рівноправними союзниками... А що це за співпраця така?" - сказав він.

Глава Кремля звинуватив США у нібито стеженні за керівниками Німеччини, Кореї та Японії. Диктатор заявив, що "встановлюються підслуховувальні пристрої не лише у службових, а й у житлових приміщеннях".

"Це справжня ганьба. Ганьба і для тих, хто це робить, і для тих, хто, як раби, мовчки і покірно ковтає це хамство", - сказав Путін.