Не лише Україна. Росія планувала напад на ще одну країну, - Newsweek

Росія готувалася напасти на Японію влітку 2021 року, майже за пів року до того, як президент Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

Як зазначає видання, про це стало відомо з електронного листа, який був надісланий агентом під ніком "Вітер змін" Володимиру Осєчкіну, російському правозахиснику, який керує антикорупційним вебсайтом Gulagu.net. У документах під грифом "таємно", якими поділився інформатор із ФСБ РФ, йдеться про те, що Росія у серпні 2021 року "цілком серйозно готувалася до локального воєнного конфлікту" з Японією.

"Впевненість у тому, що країни увійдуть до стадії гострого протистояння й навіть війни, була високою. Чому для війни врешті-решт була обрана Україна (сценарій особливо не змінився), відповідатимуть інші", - йдеться у повідомленні інформатора.

Як стверджує "Вітер змін", прокремлівські пропагандисти мали "підігріти" ненависть росіян до японців, використовуючи ту саму термінологію про "нацистів" і "фашистів", яка зрештою пролунала на адресу українців. Першим кроком в цій пропагандистській кампанії мало стати розсекречення ФСБ інформації про те, що під час Другої світової війни японські спецслужби катували громадян СРСР, проводили "жахливі біологічні експерименти" над радянськими військовополоненими. Крім того, стверджувалось, що Японія з 1938 року готувалася до війни з СРСР, нібито здійснюючи диверсії.

"Вітер змін" також назвав точні позиції російських гелікоптерів, які, за його словами, мали чекати сигналу для атаки на Японію.

"В обох випадках це просто божевілля. Але взагалі війна була неминуча для Росії через маніакальне бажання її з боку керівництва", - йдеться в листі.

Аналітики Newsweek нагадали, що Росія та Японія ніколи не підписували мирний договір, який формально завершує Другу світову війну, через суперечки щодо групи островів, на які претендує Японія, але вони й досі окуповані Росією. Це острови Кунасірі, Ітуруп, Шикотан і Хабомай з гряди Курильських островів. Токіо вважає острови своїми "північними територіями", і ця проблема десятиліттями напружувала відносини між Росією та Японією.

"Для Японії тут - наріжний камінь її сучасної геополітики: її статус країни, що програла у Другій світовій війні, все ще заважає японцям мати офіційні військові сили, службу зовнішньої розвідки та низку інших речей. Для Японії повернення Курильських островів фактично означало б перегляд або навіть скасування її післявоєнного статусу", - писав інформатор.

У листі не пояснюється, чому Москва передумала й вирішила натомість розв'язати повномасштабну війну проти України. Проте допис було перевірено експертами групи розслідувачів Bellingcat. Так, Хрісто Грозєв зазначив, що показав лист "двом фактичним контактам у ФСБ", які "не виявили сумнівів, що його написав колега".