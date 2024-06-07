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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путіну недостатньо Європи. Зеленський назвав черговість можливих наступних цілей Росії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Наступними цілями російської агресії можуть бути країни Балтії, Польща чи Балкани. Диктатору Володимиру Путіну недостатньо навіть Європи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ перед Національними зборами Франції.

"Європу знову намагаються перекроїти силою і розказують, що ті чи інші народи нібито "не заслуговують" на самостійне існування. Все це сьогодні направлено проти України, але для того і так, щоб завтра бути спрямованими проти інших", - заявив глава держави.

Зеленський назвав черговість можливих наступних цілей Росії. На його думку, це може бути Балтія, Польща, Балкани і далі.

"Цей російський режим не визнає меж, йому недостатньо навіть Європи, він вже руйнував Сирію та хаотизує Сахель, він інвестує в терор і підважує життя там, куди може дотягнутися, там, де не зустрічає супротив", - сказав президент.

 

 

Можливість розширення агресії РФ

Нагадаємо, українська влада вже неодноразово заявляла, що російський режим не зупиниться в Україні у разі перемоги у війні. За думку естонської розвідки, Росія вже готується до нової війни, це може статися протягом наступних 10 років. Не виключають і прямий конфлікт з НАТО.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що з боку Росії поки немає загрози для країн-членів Альянсу. За його словами, НАТО залишається найсильнішою військовою силою у світі.

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