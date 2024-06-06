У НАТО заявили, що не бачать загрози нападу Росії

НАТО не бачить прямої загрози з боку Росії для країн-членів Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга, якого цитує Yle.

Стубб своєю чергою зазначив, що найкращий спосіб запобігти війні - це підготуватися до неї. На думку президента Фінляндії, зараз немає загрози для країн Північної Європи чи Балтії з боку Москви.

Він підкреслює, що НАТО є найсильнішою військовою силою у світі.

Під час спільної прес-конференції генсек НАТО заявив, що наразі безпосередньої загрози нападу Росії немає.

Столтенберг сьогодні, 6 червня, прибув з візитом до Фінляндії та зустрівся з президентом Александром Стуббом.

Загрози війни НАТО та РФ

Українська влада попереджає, що Росія не зупиниться у разі перемоги в Україні. За словами президента Володимира Зеленського, наступними цілями російського диктатора Володимира Путіна можуть бути країни Балтії чи Польща.

У НАТО відкидають можливість війни з Росією, хоча визнають, що Путін несе загрозу.

Але також є країни, які попереджають про можливість війни між НАТО та Росією. Розвідка Естонії припускає, що конфлікт може статися протягом наступних 10 років. На думку розвідників, Росія вже готується до наступної війни.

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