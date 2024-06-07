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Путину недостаточно Европы. Зеленский назвал очередность возможных следующих целей России

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Следующими целями российской агрессии могут быть страны Балтии, Польша или Балканы. Диктатору Владимиру Путину недостаточно даже Европы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление перед Национальным собранием Франции.

"Европу снова пытаются перекроить силой и рассказывают, что те или иные народы якобы "не заслуживают" самостоятельного существования. Все это сегодня направлено против Украины, но для того и так, чтобы завтра быть направленными против других", - заявил глава государства.

Зеленский назвал очередность возможных следующих целей России. По его мнению, это могут быть Балтия, Польша, Балканы и дальше.

"Этот российский режим не признает предела, ему недостаточно даже Европы, он уже разрушал Сирию и хаотизирует Сахель, он инвестирует в террор и подвешивает жизнь там, куда может дотянуться, там, где не встречает сопротивление", - сказал президент.

 

 

Возможность расширения агрессии РФ

Напомним, украинские власти уже неоднократно заявляли, что российский режим не остановится в Украине в случае победы в войне. По мнению эстонской разведки, Россия уже готовится к новой войне, это может произойти в течение 10 лет. Не исключают и прямой конфликт с НАТО.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что со стороны России пока нет угрозы странам-членам Альянса. По его словам, НАТО остается сильнейшей военной силой в мире.

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