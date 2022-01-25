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Не только Путину. Макрон позвонит Зеленскому на фоне угрозы вторжения РФ

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорит по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским. Эти разговоры состоятся на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу президента Франции.

Это произойдет в ближайшие дни, отмечает Елисейский дворец.

"Президент Республики в ближайшие дни проведет разговор с президентом Путиным и президентом Зеленским", - говорится в сообщении.

Отмечается, что французский лидер полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также продемонстрировать свою солидарность и готовность поддержать государства ЕС, добавили в пресс-службе президента Франции.

Напомним, в СНБО назвали точное число российских войск на границе с Украиной.

Отметим, Зеленский провел СНБО на фоне агрессии России, после заседания он заявил, что все под контролем.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинЭммануэль Макрон