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Путину, Лукашенко и хунте Мьянмы отказали в приглашениях на похороны Елизаветы

Фото: Путин и Лукашенко оказались в одной копании с хунтой Мьянмы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Великобритания не пригласила представителей России, Беларуси и Мьянмы на государственные похороны королевы Елизаветы II, которые состоятся в следующий понедельник, сообщил источник в Уайтхолле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Великобритания вместе со своими западными союзниками стремится изолировать Россию и ее союзницу Беларусь на мировой арене с помощью экономических санкций и других мер в ответ на вторжение Москвы в Украину. Мьянма и ее военная хунта, захватившая власть в 2021 году, также подверглись британским санкциям.

Похороны королевы Елизаветы в Лондоне посетят более 500 иностранных высокопоставленных лиц, причем приглашения были разосланы главам государств большинства стран, с которыми Великобритания имеет дипломатические отношения.

Множество мировых лидеров, от президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден до премьер-министров Канады, Австралии и Новой Зеландии, подтвердили участие в мероприятии, которое, вероятно, станет одним из крупнейших дипломатических собраний Великобритании за последние годы

Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что президент России Владимир Путин не поедет на похороны Елизаветы.

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Владимир ПутинЕлизавета II