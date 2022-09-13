Путіну, Лукашенку і хунті М'янми відмовили в запрошеннях на похорон Єлизавети

Велика Британія не запросила представників Росії, Білорусі та М'янми на державні похорони королеви Єлизавети, які відбудуться в наступний понеділок, повідомило джерело в Уайтхоллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Велика Британія разом зі своїми західними союзниками прагне ізолювати Росію та її союзницю Білорусь на світовій арені за допомогою економічних санкцій та інших заходів у відповідь на вторгнення Москви в Україну. М'янма і її військова хунта, яка захопила владу у 2021 році, також піддалися британським санкціям.

Похорон королеви Єлизавети в Лондоні відвідають понад 500 іноземних високопоставлених осіб, причому запрошення були розіслані главам держав більшості країн, з якими Великобританія має дипломатичні відносини.