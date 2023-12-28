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Путіну доповіли про збільшення виробництва танків у 7 разів для війни з Україною

Фото: Росія нібито збільшила виробництво танків у сім разів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська державна корпорація "Ростех" різко збільшила виробництво танків, бронетехніки та снарядів для армії.

Про це заявив керівник "Ростеху" Сергій Чемезов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Виробництво танків за два роки зросло у сім разів, повідомив Чемезов президенту Володимиру Путіну, не назвавши цифр.

Виробництво бронетехніки зросло більш ніж у п'ять разів, а виробництво боєприпасів, від стрілецької зброї до артилерійських снарядів, зросло у 50 разів, сказав Чемезов, який перебуває під санкціями США та Європи за свою роль у війні.

Військовий бюджет

Нагадаємо, 2024 року російська влада вперше з радянських часів має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

За рік за статтею "національна оборона" витратять 10,775 трлн рублів (121 млрд доларів за поточним курсом ЦБ РФ) - на 70% більше, ніж у 2023 році. Ще 3,338 трлн рублів, згідно із законом про бюджет, уряд витратить за статтею "національна безпека", куди зашиті бюджети МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП. Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.

У бюджеті достатньо коштів на задоволення всіх потреб російських збройних сил у війні, заявив напередодні міністр фінансів Антон Силуанов.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку війни в Україні знищено 5940 російських танків.

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