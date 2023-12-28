Путину доложили об увеличении производства танков в 7 раз для войны с Украиной

Производство танков за два года выросло в семь раз, сообщил Чемезов президенту Владимиру Путину, не назвав цифр.

Производство бронетехники выросло более чем в пять раз, а производство боеприпасов, от стрелкового оружия до артиллерийских снарядов, выросло в 50 раз, сказал Чемезов, который находится под санкциями США и Европы за свою роль в войне.

Военный бюджет

Напомним, в 2024 году российские власти впервые с советских времен намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

За год по статье "национальная оборона" потратят 10,775 трлн рублей (121 млрд долларов по текущему курсу ЦБ РФ) - на 70% больше, чем в 2023 году. Еще 3,338 трлн рублей, согласно закону о бюджете, правительство потратит по статье "национальная безопасность", куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН. Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета.

В бюджете достаточно средств для удовлетворения всех потребностей российских вооруженных сил в войне, заявил накануне министр финансов Антон Силуанов.

По данным Генштаба ВСУ, с начала войны в Украине уничтожено 5940 российских танков.