Путіну дали 50 днів: у Держдепі відповіли, чи проявила РФ готовність до дипломатії

Зокрема, під час брифінгу їй поставили запитання про 50-денний термін для Росії (йдеться про вторинні мита, якими пригрозив Трамп). Її запитали, чи отримували США сигнали від РФ про зацікавленість у дипломатичному вирішенні війни в Україні. Вона відповіла наступне:

"Я б сказала, що, мабуть, найкраще про це свідчать висловлювання президента Трампа - вони дають нам найбезпосередніше уявлення про те, чи вважає він ситуацію позитивною і чи задоволений діями Володимира Путіна. І, звичайно ж, ми чули від нього, що він незадоволений - я б так це охарактеризувала", - заявила Брюс.

Речниця Держдепу додала, що Трамп не вражений тим, як розвиваються події, і ще раз підкреслила, що він незадоволений.

Також вона сказала, що нинішні дії президент США, які спрямовані на те, щоб дати Україні більше оборонних озброєнь, - теж говорять про це.

"Але я вже говорила, що, хоча він і дипломат і завжди сподівається на успіх дипломатії, він також і реаліст. І світ це бачив, Іран це бачив, а тепер і Росія бачить це завдяки новим діям президента - він терпляча людина, але не за рахунок свого бачення і прагнення його реалізувати", - резюмувала Брюс.