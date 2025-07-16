Путіну дали 50 днів: у Держдепі відповіли, чи проявила РФ готовність до дипломатії

Президент США Дональд Трамп незадоволений діями глави Кремля Володимира Путіна стосовно України. Він завжди сподівається на успіх дипломатії, але водночас він реаліст.
Про це заявила спікер Держдепартаменту США Теммі Брюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.
Зокрема, під час брифінгу їй поставили запитання про 50-денний термін для Росії (йдеться про вторинні мита, якими пригрозив Трамп). Її запитали, чи отримували США сигнали від РФ про зацікавленість у дипломатичному вирішенні війни в Україні. Вона відповіла наступне:
"Я б сказала, що, мабуть, найкраще про це свідчать висловлювання президента Трампа - вони дають нам найбезпосередніше уявлення про те, чи вважає він ситуацію позитивною і чи задоволений діями Володимира Путіна. І, звичайно ж, ми чули від нього, що він незадоволений - я б так це охарактеризувала", - заявила Брюс.
Речниця Держдепу додала, що Трамп не вражений тим, як розвиваються події, і ще раз підкреслила, що він незадоволений.
Також вона сказала, що нинішні дії президент США, які спрямовані на те, щоб дати Україні більше оборонних озброєнь, - теж говорять про це.
"Але я вже говорила, що, хоча він і дипломат і завжди сподівається на успіх дипломатії, він також і реаліст. І світ це бачив, Іран це бачив, а тепер і Росія бачить це завдяки новим діям президента - він терпляча людина, але не за рахунок свого бачення і прагнення його реалізувати", - резюмувала Брюс.
Нагадаємо, що в понеділок президент США Дональд Трамп зробив заяву про Росію.
Під час спілкування з журналістами він висловив розчарування Путіним через відсутність прогресу щодо миру в Україні, а також сказав, що розраховував на мирну угоду ще два місяці тому.
Оскільки цього не сталося і процес затягується, президент США пообіцяв запровадити через 50 днів економічні заходи, якщо вищеописаної угоди не буде.
"Ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не досягнемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто, і вони будуть на рівні 100. І так воно і буде", - наголосив американський лідер.
Наступного дня Трамп сказав, що якщо через 50 днів угоди не буде, тоді Росії буде "дуже погано".
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