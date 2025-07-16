Путину дали 50 дней: в Госдепе ответили, проявила ли РФ готовность к дипломатии

В частности, в ходе брифинга ей был поставлен вопрос о 50-дневном сроке для России (речь о вторичных пошлинах, которыми пригрозил Трамп). Ее спросили, получали ли США сигналы от РФ о заинтересованности в дипломатическом решении войны в Украине. Она ответила следующее:

"Я бы сказала, что, пожалуй, лучше всего об этом говорят высказывания президента Трампа - они дают нам наиболее непосредственное представление о том, считает ли он ситуацию позитивной и доволен ли действиями Владимира Путина. И, конечно же, мы слышали от него, что он недоволен - я бы так это охарактеризовала", - заявила Брюс.

Спикер Госдепа добавила, что Трамп не впечатлен тем, как развиваются события и еще раз подчеркнула, что он недоволен.

Также она сказала, что нынешние действия президент США, которые направлены на то, чтобы дать Украине больше оборонительных вооружений - тоже говорят об этом.

"Но я уже говорила, что, хотя он и дипломат и всегда надеется на успех дипломатии, он также и реалист. И мир это видел, Иран это видел, а теперь и Россия видит это благодаря новым действиям президента - он терпеливый человек, но не за счёт своего видения и стремления его реализовать", - резюмировала Брюс.