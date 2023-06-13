Путінський економічний форум демонструє глибину ізоляції Росії, - Bloomberg

Щорічний економічний форум Володимира Путіна у Санкт-Петербурзі був магнітом для світових політиків та інвесторів до його вторгнення до України. Тепер він став показником ізоляції Росії, що поглиблюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Організатори щосили намагалися залучити великих політичних діячів, проте навіть лідери пострадянських сусідів Росії вирішили залишитися осторонь.

Оскільки європейські та американські бізнес-лідери майже відсутні, 26-й Петербурзький міжнародний економічний форум збирає здебільшого чиновників нижчого рівня з країн, які значною мірою зберігали нейтралітет щодо війни, у тому числі з Близького Сходу, Латинської Америки та Азії. Чотирьохденний захід розпочнеться 14 червня і дає уявлення про те, як Росії доводиться перебудовувати свої економічні відносини під тиском безпрецедентних санкцій, запроваджених США та їх союзниками.

Як завжди, Путін виступить на пленарному засіданні форуму, повідомив журналістам його речник Дмитро Пєсков.

Відмова від участі у форумі

Там, де колись високопоставленими гостями були президент Франції Еммануель Макрон, а потім канцлер Німеччини Ангела Меркель, найвищим європейським гостем цього року став міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Планується, що він виступить на панелі глобальної енергетики з міністром нафти Венесуели Педро Теллечеа.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відхилив запрошення відвідати форум. Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва також не буде. Токаєв спричинив фурор на минулорічному заході, коли публічно висловив незгоду з вторгненням Росії, сидячи поруч із Путіним на пленарній сцені.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, який зустрічався з Путіним у Кремлі минулого місяця, не планує бути присутнім.

Прем'єр-міністр Куби Мануель Марреро Крус візьме участь у нараді, присвяченій зв'язкам Росії та Латинської Америки. Посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей та лідер Союзу китайських підприємців у Росії стануть гостями на панелі, присвяченій двостороннім торговим відносинам. До секції з російсько-індійських відносин увійшли лише два представники індійського бізнесу з 12 перерахованих спікерів.

Згідно з програмою, найбільша міжнародна присутність буде з Близького Сходу. Міністр економіки Об'єднаних Арабських Еміратів Абдулла бін Тук Аль Маррі очолює групу офіційних осіб ОАЕ, які беруть участь у засіданні, присвяченому торговим відносинам з Росією.

Олігархи на форумі

Російські олігархи перебувають під міжнародними санкціями. У заході візьмуть участь мільярдери Олег Дерипаска, Олексій Мордашов зі сталеливарної компанії "Северсталь", голова "Новатека" Леонід Міхельсон, Володимир Євтушенков із "Системи" та найбагатша людина Росії Володимир Потанін. Мільярдер Вадим Мошкович, акціонер RosAgro Plc та засновник школи "Летове" у Москві, приєднається до сесії, присвяченої освіті, з відеозв'язку.

Розкішні вечірки за участю світових артистів, таких як Стінг та Роббі Вільямс, були характерною рисою ПМЕФ у минулі роки, коли магнати та державні компанії змагалися за право проведення найяскравіших заходів. Хоча війна проти України триває вже 16 місяців, цього разу заплановано кілька вечірок.

Російські офіційні особи та експерти складають переважну більшість спікерів форуму, хоча, згідно з програмою, беруть участь представники таких країн, як Шрі-Ланка, Лаос, В'єтнам, Туреччина та Таїланд.

Керівники Асоціації європейського бізнесу та Американської торгової палати в Росії також мають бути присутніми, незважаючи на напруженість у відносинах між Кремлем та їхніми урядами. Ця напруженість виявилася у рішенні організаторів форуму заборонити всім журналістам ЗМІ з "недружніх" країн.

Готівкові долари

Організатори також нагадали іноземним відвідувачам на сайті ПМЕФ, що потрібно брати із собою до Санкт-Петербурга долари чи євро, оскільки санкції означають, що вони не зможуть використовувати свої банківські картки в Росії.