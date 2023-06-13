Путинский экономический форум демонстрирует глубину изоляции России, - Bloomberg

Ежегодный экономический форум Владимира Путина в Санкт-Петербурге был магнитом для мировых политиков и инвесторов до его вторжения в Украину. Теперь он стал показателем углубляющейся изоляции России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Организаторы изо всех сил пытались привлечь крупных политических деятелей, однако даже лидеры постсоветских соседей России предпочли остаться в стороне.

Поскольку европейские и американские бизнес-лидеры почти отсутствуют, 26-й Петербургский международный экономический форум собирает в основном чиновников более низкого уровня из стран, которые в значительной степени сохраняли нейтралитет в отношении войны, в том числе из Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии. Четырехдневное мероприятие начнется 14 июня и дает представление о том, как России приходится перестраивать свои экономические отношения под давлением беспрецедентных санкций, введенных США и их союзниками.

Как обычно, Путин выступит на пленарном заседании форума, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Отказ от участия в форуме

Там, где когда-то высокопоставленными гостями были президент Франции Эммануэль Макрон, а затем канцлер Германии Ангела Меркель, самым высокопоставленным европейским гостем в этом году стал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Планируется, что он выступит на панели по глобальной энергетике с министром нефти Венесуэлы Педро Теллечеа.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил приглашение посетить форум. Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева также не будет. Токаев произвел фурор на прошлогоднем мероприятии, когда публично выразил несогласие с вторжением России, сидя рядом с Путиным на пленарной сцене.

Президент Республики Сербской Милорад Додик, который встречался с Путиным в Кремле в прошлом месяце, не планирует присутствовать.

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус примет участие в совещании, посвященном связям России и Латинской Америки. Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй и лидер Союза китайских предпринимателей в России станут гостями на панели, посвященной двусторонним торговым отношениям. В секцию по российско-индийским отношениям вошли только два представителя индийского бизнеса из 12 перечисленных спикеров.

Согласно программе, наибольшее международное присутствие будет с Ближнего Востока. Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Марри возглавляет группу официальных лиц ОАЭ, которые, принимают участие в заседании, посвященном торговым отношениям с Россией.

Олигархи на форуме

Российские олигархи находятся под международными санкциями. В мероприятии примут участие миллиардеры Олег Дерипаска, Алексей Мордашов из сталелитейной компании "Северсталь", председатель "Новатэка" Леонид Михельсон, Владимир Евтушенков из "Системы" и самый богатый человек России Владимир Потанин. Миллиардер Вадим Мошкович, акционер RosAgro Plc и основатель школы "Летово" в Москве, присоединится к сессии, посвященной образованию, по видеосвязи.

Роскошные вечеринки с участием мировых артистов, таких как Стинг и Робби Уильямс, были характерной чертой ПМЭФ в прошлые годы, когда магнаты и государственные компании соревновались за право проведения самых ярких мероприятий. Хотя война против Украины идет уже 16 месяцев, на этот раз запланировано несколько вечеринок.

Российские официальные лица и эксперты составляют подавляющее большинство спикеров форума, хотя, согласно программе, участвуют представители таких стран, как Шри-Ланка, Лаос, Вьетнам, Турция и Таиланд.

Руководители Ассоциации европейского бизнеса и Американской торговой палаты в России также должны присутствовать, несмотря на напряженность в отношениях между Кремлем и их правительствами. Эта напряженность проявилась в решении организаторов форума запретить всем журналистам СМИ из "недружественных" стран.

Наличные доллары

Организаторы также напомнили иностранным посетителям на сайте ПМЭФ, что нужно брать с собой в Санкт-Петербург доллары или евро, поскольку санкции означают, что они не смогут использовать свои банковские карты в России.