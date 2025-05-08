Путінське "перемир'я" виявилось фарсом: Сибіга описав ситуацію на фронті

"Я щойно розмовляв з українським військовим командуванням, яке надало інформацію про ситуацію на фронті. Як і передбачалося, путінське "парадне перемир'я" виявилося фарсом. За нашими військовими даними, незважаючи на заяви Путіна, російські війська продовжують атакувати по всій лінії фронту", - заявив Сибіга.

Як відзначив голова МЗС, з опівночі до півдня Російська Федерація (РФ) 734 рази порушила режим припинення вогню та здійснила 63 штурмові операції. Серед них:

23 штурмові операції тривають;

586 обстрілів було здійснено проти позицій українських бійців. 464 з них із застосуванням важкого озброєння;

176 ударів із застосуванням дронів;

10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб (КАБ).

Україна, як зауважив Сибіга, реагує на обстріли й ділиться інформацією про порушення Росією режиму припинення вогню зі Сполученими Штатами Америки (США), Європейським союзом (ЄС), партнерами й міжнародними організаціями.

"Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, коли він навіть не дотримується власного слова. Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню та заходів з розбудови довіри, які уможливлять мирні переговори та реальний шлях до справедливого та сталого миру", - додав він.

Як відзначає керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, ворог продовжує атакувати на фронті й намагається видати за "перемир'я" відсутність безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу "Шахед" у повітрі.