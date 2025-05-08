Путінське "перемир'я" виявилось фарсом: Сибіга описав ситуацію на фронті

"Парадне перемир'я", яке ініціював російський диктатор Володимир Путін, як й очікувалось, виявилось фарсом. Ворог продовжує атакувати по всій лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибіги.
"Я щойно розмовляв з українським військовим командуванням, яке надало інформацію про ситуацію на фронті. Як і передбачалося, путінське "парадне перемир'я" виявилося фарсом. За нашими військовими даними, незважаючи на заяви Путіна, російські війська продовжують атакувати по всій лінії фронту", - заявив Сибіга.
Як відзначив голова МЗС, з опівночі до півдня Російська Федерація (РФ) 734 рази порушила режим припинення вогню та здійснила 63 штурмові операції. Серед них:
Україна, як зауважив Сибіга, реагує на обстріли й ділиться інформацією про порушення Росією режиму припинення вогню зі Сполученими Штатами Америки (США), Європейським союзом (ЄС), партнерами й міжнародними організаціями.
"Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, коли він навіть не дотримується власного слова. Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню та заходів з розбудови довіри, які уможливлять мирні переговори та реальний шлях до справедливого та сталого миру", - додав він.
Як відзначає керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, ворог продовжує атакувати на фронті й намагається видати за "перемир'я" відсутність безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу "Шахед" у повітрі.
Останні місяці США вели окремі перемовини з Україною та Росією, намагаючись знайти шляхи до завершення війни. Вашингтон запропонував Києву повне припинення вогню - і українська сторона одразу підтримала цю ініціативу. Москва ж почала висувати свої умови.
Після цього Росія неодноразово оголошувала про так звані "перемир’я", але щоразу порушувала їх. Нещодавно Путін анонсував чергове "гуманітарне перемир’я" з 8 по 11 травня. Зеленський заявив, що Україна готова підтримати припинення вогню, якщо Росія також дотримуватиметься умов.
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