Путінізм - вірус. Єрмак назвав "ліки", які допоможуть Україні перемогти режим Кремля

Україні потрібно більше зброї та ППО, щоб перемогти Росію. Сучасні системи протиповітряної оборони для України не що інше, як щит Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Сучасні системи ППО для України - це щит Європи. Зброя для нас є інвестицією Заходу у власне майбутнє", - сказав він.

За словами Єрмака, путінізм як вірус, а віруси потрібно знищувати.

"Ми можемо це зробити - нам потрібно більше інструментів", - додав він.