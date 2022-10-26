UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путінізм - вірус. Єрмак назвав "ліки", які допоможуть Україні перемогти режим Кремля

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україні потрібно більше зброї та ППО, щоб перемогти Росію. Сучасні системи протиповітряної оборони для України не що інше, як щит Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Сучасні системи ППО для України - це щит Європи. Зброя для нас є інвестицією Заходу у власне майбутнє", - сказав він.

За словами Єрмака, путінізм як вірус, а віруси потрібно знищувати.

"Ми можемо це зробити - нам потрібно більше інструментів", - додав він.

Як повідомлялося, виробник Raytheon Technologies передав уряду США дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS, призначені для України.

Також США розглядають можливість відправлення Україні зенітного ракетного комплексу Hawk, щоб допомогти їй захиститися від російських безпілотників і ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні