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Путіне вербує шпигунів, щоб посіяти хаос у Великій Британії, - The Sun

Фото: Росія активізує вербовку шпигунів у Великій Британії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент РФ Володимир Путін наказав російським спецслужбам активізувати вербовку шпигунів у Великій Британії, щоб "посіяти хаос" у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Журналісти стверджують, що в їхньому розпорядженні є електронні листи від джерел, близьких до Кремля. В них йдеться про по вербування людей, які будуть здатні до диверсій за великі суми грошей.

"Мета активізувати агентурну роботу з таємними джерелами у всіх сферах суспільства Британії, здебільшого серед державних службовців та політиків усіх рангів, зокрема тих, що засідають у парламенті", - йдеться у листі.

За словами джерела, потенційних агентів можна виявити, посиливши спостереження за дипломатичним персоналом посольства РФ.

Екс-глава Мі-6 сер РІчард Дірлав заявив, що ціллю шпигунів може бути і тема підтримки України.

"Вони будуть значною мірою зосереджені на Великій Британії… щоб отримати уявлення про те, що відбувається в основі уряду, про наше ставлення до війни в Україні, про наші стосунки з українцями", — вважає ексглава МІ-6 сер Річард Дірлав.

Нагадаємо, що поплічник російського шпигуна в Німеччині передавав дані про втрати в Україні.

Крім цього, Російська Федерація планувала влаштувати стажером власного шпигуна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Однак, його спіймали.

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Російська Федерація