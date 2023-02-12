Путине вербует шпионов, чтобы посеять хаос в Великобритании, - The Sun

Журналисты утверждают, что в их распоряжении есть электронные письма от источников, близких к Кремлю. В них речь идет о вербовке людей, которые будут способны к диверсиям за большие суммы денег.

"Цель активизировать агентурную работу с тайными источниками во всех сферах общества Британии, в основном среди государственных служащих и политиков всех рангов, в том числе заседающих в парламенте", - говорится в письме.

По словам источника, потенциальных агентов можно обнаружить, усилив наблюдение за дипломатическим персоналом посольства РФ.

Экс-глава Ми-6 сэр Ричард Дирлав заявил, что целью шпионов может быть и тема поддержки Украины.

"Они будут в значительной степени сосредоточены на Великобритании… чтобы получить представление о том, что происходит в основе правительства, о нашем отношении к войне в Украине, о наших отношениях с украинцами", - считает эксглава МИ-6 сэр Ричард Дирлав.