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Путине вербует шпионов, чтобы посеять хаос в Великобритании, - The Sun

Фото: Россия активизирует вербовку шпионов в Великобритании (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент РФ Владимир Путин приказал российским спецслужбам активизировать вербовку шпионов в Великобритании, чтобы "посеять хаос" в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Журналисты утверждают, что в их распоряжении есть электронные письма от источников, близких к Кремлю. В них речь идет о вербовке людей, которые будут способны к диверсиям за большие суммы денег.

"Цель активизировать агентурную работу с тайными источниками во всех сферах общества Британии, в основном среди государственных служащих и политиков всех рангов, в том числе заседающих в парламенте", - говорится в письме.

По словам источника, потенциальных агентов можно обнаружить, усилив наблюдение за дипломатическим персоналом посольства РФ.

Экс-глава Ми-6 сэр Ричард Дирлав заявил, что целью шпионов может быть и тема поддержки Украины.

"Они будут в значительной степени сосредоточены на Великобритании… чтобы получить представление о том, что происходит в основе правительства, о нашем отношении к войне в Украине, о наших отношениях с украинцами", - считает эксглава МИ-6 сэр Ричард Дирлав.

Напомним, что приспешник российского шпиона в Германии передавал данные о потерях в Украине.

Кроме этого, Российская Федерация планировала устроить стажером собственного шпиона в Международный уголовный суд в Гааге. Однако его поймали.

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