UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Путіна звинуватили Україну в небажанні переговорів, вказавши на головний мінус плану Макрона

Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росія нібито готова розмовляти і зі США, і з іншими країнами, і з Папою Римським, щоб знайти "можливі розв'язки" війни в Україні. Головну перешкоду цьому у Кремлі вбачають у небажанні вести переговори самою Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

"Ми готові це все обговорювати і з американцями, і з французами, і з понтифіком. Ще раз повторюю, Росія відкрита для всіх контактів. Але ми маємо виходити з того, що Україна кодифікувала не продовження переговорів", - сказав він, коментуючи пропозицію президента. Франції Еммануеля Макрона, котрий попросив Папу Римського про зусилля для встановлення миру в Україні.

Крім того, Пєсков вкотре звинуватив Україну у небажанні вести переговори з Росією.

"Але з іншого боку, у цій заяві нічого не сказано про те, що хтось має зателефонувати президенту (України, Володимиру, - ред.) Зеленському та розібратися із законодавчою базою, яка відтепер забороняє будь-які переговори з російською стороною, - додав він. - Якщо це все в руслі дійсно зусиль щодо пошуку можливих розв'язок, то це можна оцінити позитивно".

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Папи Римського Франциска з проханням поговорити з лідерами США Джо Байденом та РФ Володимиром Путіним, щоб наблизити встановлення миру в Україні.

Нагадаємо, 4 жовтня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним. Це стало відповіддю на "спробу Росії анексувати території" України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні