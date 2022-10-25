У Путина обвинили Украину в нежелании переговоров, указав на главный минус плана Макрона

Россия якобы готова разговаривать и с США, и с другими странами, и с Папой Римским, чтобы найти "возможные развязки" войны в Украине. Главное препятствие этому в Кремле видят в нежелании вести переговоры самой Украиной.

"Мы готовы это все обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом. Еще раз повторяю, Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала не продолжение переговоров", - сказал он, комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона, попросившего Папу Римского об усилиях для установления мира в Украине.

Кроме того, Песков в очередной раз обвинил Украину в нежелании вести переговоры с Россией.

"Но с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Зеленскому (Украины, Владимиру, - ред.) и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной, - добавил он. - Если это все в русле действительно усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно".