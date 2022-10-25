ua ru
Вт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Путіна звинуватили Україну в небажанні переговорів, вказавши на головний мінус плану Макрона

Новость на русском →
Україна, Вівторок 25 жовтня 2022 13:50
У Путіна звинуватили Україну в небажанні переговорів, вказавши на головний мінус плану Макрона Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росія нібито готова розмовляти і зі США, і з іншими країнами, і з Папою Римським, щоб знайти "можливі розв'язки" війни в Україні. Головну перешкоду цьому у Кремлі вбачають у небажанні вести переговори самою Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

"Ми готові це все обговорювати і з американцями, і з французами, і з понтифіком. Ще раз повторюю, Росія відкрита для всіх контактів. Але ми маємо виходити з того, що Україна кодифікувала не продовження переговорів", - сказав він, коментуючи пропозицію президента. Франції Еммануеля Макрона, котрий попросив Папу Римського про зусилля для встановлення миру в Україні.

Крім того, Пєсков вкотре звинуватив Україну у небажанні вести переговори з Росією.

"Але з іншого боку, у цій заяві нічого не сказано про те, що хтось має зателефонувати президенту (України, Володимиру, - ред.) Зеленському та розібратися із законодавчою базою, яка відтепер забороняє будь-які переговори з російською стороною, - додав він. - Якщо це все в руслі дійсно зусиль щодо пошуку можливих розв'язок, то це можна оцінити позитивно".

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Папи Римського Франциска з проханням поговорити з лідерами США Джо Байденом та РФ Володимиром Путіним, щоб наблизити встановлення миру в Україні.

Нагадаємо, 4 жовтня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним. Це стало відповіддю на "спробу Росії анексувати території" України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, - Генштаб
Окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, - Генштаб
DAILY
"Міна впала під ноги". Історія бійця, який вижив після "прильоту" в окоп
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Міна впала під ноги". Історія бійця, який вижив після "прильоту" в окоп