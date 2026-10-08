У Путіна зробили заяву про "замороження" війни з Україною

За словами представника Путіна, такий варіант врегулювання Москва вважає неефективним.

"Тимчасове замороження українського конфлікту не допоможе, рішення має бути розраховане на майбутні покоління та гарантоване", - заявив Пєсков.

Окрім того, він цинічно додав, що "виходу на мирне врегулювання" наразі не простежується.

На цьому тлі Пєсков вирішив висловити вдячність Індії, яка налаштована долучитися до перемовин для завершення війни.

Що важливо розуміти, саме через позицію Кремля мирний процес не розвивається в необхідному напрямку. Так, президент України Володимир Зеленський фактично щодня закликає Росію зупинити бойові дії та сісти за стіл переговорів.

Однак команда Путіна неодноразово відкидала ці пропозиції, даючи зрозуміти, що продовжуватиме бойові дії проти України. У Кремлі досі стверджують, що війна триватиме, поки не будуть досягнуті всі цілі так званої "СВО" (так у Росії називають війну проти України - ред.).

Ба більше, сам Путін досі не погоджується на пропозиції Зеленського щодо переговорів на нейтральній території - глава Кремля вимагає, щоб президент України прилетів на зустріч виключно до Москви.