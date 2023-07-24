У Путіна зробили цинічну заяву щодо обстрілу Преображенського собору в Одесі

За словами Пєскова, російські війська, нібито "ніколи не завдають ударів по об'єктах соціальної інфраструктури або тим більше храмів, церков та інших подібних об'єктів".

"Тому подібні звинувачення ми не приймаємо, це є абсолютною неправдою", - сказав він.

За словами Пєскова, нібито "там йдеться про антиракети, власне, які були випущені і які самі зруйнували цей храм".

Обстріл Спасо-Преображенського собору в Одесі

23 липня російські війська вкотре обстріляли Одесу п'ятьма типами ракет. При цьому під час цієї масованої атаки було частково зруйновано Спасо-Преображенський собор. У Міноборони РФ заявили, що порт і житлові будинки, по яких припав удар, були об'єктами, де нібито "готувались терористичні акти проти РФ".

Крім того, у Міноборони РФ заявили, що інформація про ураження Спасо-Преображенського собору в Одесі нібито не відповідає дійсності, а всі атаковані "об'єкти", нібито, "були на безпечній дистанції від храмового комплексу". А "найвірогіднішою причиною" руйнування Спасо-Преображенського храму в Одесі нібито стало "падіння української зенітної керованої ракети".